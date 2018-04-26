Пентагон: ВВС США подвергаются радиоэлектронным атакам в Сирии

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Пентагон: ВВС США подвергаются радиоэлектронным атакам в Сирии

Глава командования сил специальных операций США генерал Тони Томас заявил о радиоэлектронных атаках, осуществляемых в Сирии против самолетов и вертолетов ВВС США, сообщает Fox News.

Генерал Томас заявил, что таким атакам подверглись, например, ветролеты воздушной поддержки коммандос в Сирии. 

К подобным действиям противник прибегает ежедневно, создавая помехи и глуша связь, также и с военно-транспортными самолетами.

Командующий силами спецопераций не уточнил, кого именно он имеет в виду под "противником".

С осени 2015 года в сирийский конфликт вмешалась Россия, разместив свои ВВС на территории, подконтрольной правительству Башара Асада.

Пентагон неоднократно сообщал об опасных маневрах российских истребителей и фронтовых бомбардировщиков, осуществляемых в непосредственной близости к самолетам ВВС или кораблям ВМС США.

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