Пентагон рассматривает возможность вывода своих войск из Германии - The Washington Post

На фоне недовольства президента США Дональда Трампа отказом Германии повысить военные расходы на оборону в рамках НАТО Пентагон рассматривает возможность полного или частичного вывода оттуда своих войск, передает со ссылкой на свои источники The Washington Post.

Речь идет о внутреннем исследовании относительно стоимости нахождения американских военных на немецкой территории и их передислокации.

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На данное время в Германии располагаются 35 тысяч военнослужащих США.

Как сообщается, в связи с этим Трамп на одной из встреч со своими военными советниками заявил, что просто "ошеломлен" масштабом присутствия американских солдат в Германии.

По некоторой информации, войска США могут быть передислоцированы в Польшу.

При этом спикер Пентагона Эрик Пахон опроверг наличие планов о выводе американского контингента из Германии.

В то же время он отметил, что Минобороны США регулярно проверяет целесообразность размещения своих военных за границей.

Напомним, ранее глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что немецкая сторона должна НАТО "большую сумму денег".

В свою очередь министр обороны Германии Урсула фон дер Ляйен его заявления опровергла.