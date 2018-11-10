Пентагон пытается наладить военное сотрудничество с Китаем - Reuters

Американский министр обороны Джеймс Мэттис пытается наладить отношения с китайскими военными руководителями, отмечается в материале Reuters.
"Опасаясь, что слабые связи между двумя мощными в военном плане государствами могут привести к недоразумениям, которые приведут к конфликту, американские чиновники заявили, что Мэттис пытается наладить отношения с китайскими военными руководителями", - говорится в сообщении.
Когда Мэттис прилетел в Пекин в июне, он получил от китайских военных требование объяснить решение Пентагона (определить Китай как "стратегического конкурента", который милитаризировал Южно-Китайское море) в основном документе о политике Пентагона.
На непубличных переговорах Мэттис оправдал такую формулировка, говоря, что Пентагон тщательно выбирал эти слова, зная, что они будут оцениваться Пекином.
"Конкурент - не противник. Это не значит враг", - заявили чиновники, объясняя позицию Мэттиса.
Как сообщалось, глава Пентагона Мэттис отменил запланированный на октябрь визит в Пекин на фоне обострения отношений между США и Китаем.
Сейчас отношения между США и Китаем обострились из-за торговой войны, а также обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Пекин пытается вмешаться в выборы в Конгресс США.
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