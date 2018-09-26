Пентагон отправил бомбардировщики B-52 в Южно-Китайское море в условиях нагнетания напряженности между США и Китаем

На текущей неделе Министерство обороны США отправило группу стратегических бомбардировщиков B-52 в район Южно-Китайского моря в условиях обострения напряженности между Вашингтонам и Пекином.

Представитель Пентагона Дэйв Истбурн пояснил, что бомбардировщики B-52 участвовали в "плановой совместной операции в районе Южно-Китайского моря", передает Reuters.

"Эти обычные мероприятия призваны повысить нашу готовность и взаимодействие с нашими партнерами и союзниками в регионе", - сказал он.

Полеты авиации ВВС США вызывают обеспокоенность у властей Китая, поскольку маневры, как правило, проводятся возле спорных островов в Южно-Китайском море, на которые претендует Пекин, Филиппины, Вьетнам, Бруней, Малайзия и Тайвань.

Пентагон неоднократно обвинял Пекин в милитаризации в Южно-Китайском море.

На данный момент отношения между США и Китаем обострились из-за торговой войной, а также обвинений президента США Дональда Трампа в том, что Пекин пытается вмешаться в выборы в Конгресс США.