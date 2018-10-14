Пентагон опроверг применение фосфорных боеприпасов в Сирии

США применяют только те типы вооружений, использование которых не противоречит международному праву военных конфликтов, заявил официальный представитель Пентагона Шон Робертсон, передает ТАСС.

По словам Робертсона, силы международной коалиции наносят только обоснованные удары по военным целям после оценки с точки зрения военной необходимости, гуманности, пропорциональности и избирательности, исходя из международного гуманитарного права.

"Согласно нашим правилам, коалиция не будет обсуждать публично применение конкретных типов вооружений и боеприпасов при проведении операций. Однако все оружейные системы, которые используются США, оцениваются с правовой точки зрения, чтобы они соответствовали правилам ведения войны", – заявил представитель Пентагона.

Напомним, ранее Сирия заявила о применении международной коалицией фосфорных боеприпасов.

Применение боеприпасов с белым фосфором запрещено дополнительным протоколом к ​​Женевской конвенции от 1949 года. Такое оружие может вызвать особо тяжкие и болезненные увечья или спровоцировать медленную и мучительную смерть.