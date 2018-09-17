17 сентября 2018, понедельник

Пентагон обвинил Россию в попытке провалить исторический референдум по смене названия Македонии

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Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил о попытках России повлиять на результаты референдума в Македонии, от которого зависит вступление страны в НАТО, сообщает The New York Times со ссылкой на АР.

Об этом Мэттис заявил во время официального визита в Македонию.

"Нет сомнений в том, что Москва финансирует пророссийские группы, чтобы повлиять на итоги референдума по изменению названия Македонии", - заявил глава Пентагона.

По словам Мэттиса, Москва уже сделала финансовые вливания  и проводит "широкую компанию по влиянию" на общественное мнение.

30 сентября в Македонии состоится референдум относительно изменения названия страны.

На всенародное голосование будет вынесен вопрос: "Вы поддерживаете членство в НАТО и ЕС, принимая соглашение о названии, заключенное между Республикой Македония и Грецией?"

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В июне Македония и Греция подписали историческое соглашение, согласно которому Македония изменит свое название на Северную Македонию. Взамен Афины разблокировали переговоры о присоединении Македонии в НАТО и в Европейский Союз.

25 июля Македония начала переговоры о вступлении в НАТО. Балканская страна может стать 30-м членом Североатлантического альянса.

Националисты и президент страны Гьорге Иванов выступают против компромисса с Афинами. В Греции националистические круги также высказывались против соглашения с македонцами.

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После объявления о независимости от Югославии в 1991 году Македония вызвала возмущение Греции, поскольку использовала название одноименного греческого региона, который расположен на севере Греции, на границе с Македонией.

Учитывая этот спор Греция блокировала присоединение Македонии в НАТО и ЕС. Кроме того, в ООН страна входит в урегулировании спора под официальным названием "бывшая югославская Республика Македония".

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