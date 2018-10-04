04 октября 2018, четверг

Пентагон о нарушении Россией ракетного договора: Это неприемлемо

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Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис считает “неприемлемым” нарушение Россией Договора о ликвидации ракет средней и малой дальности.

Об этом говорится в тексте заявления Мэттиса для журналистов, которое он должен зачитать на встрече министров обороны стран НАТО в Брюсселе, пишет Reuters.

Глава Минобороны пригрозил, что Вашингтону придется аналогичным образом усилить свой потенциал, если поведение Москвы не поменяется.

“Россия должна вернуться к соблюдению ДРСМД, или США придется сравняться с ее потенциалом для защиты интересов США и НАТО”, - сказано в заявлении.

Кроме того, в заявлении сказано, что ”текущая ситуация с вопиющим нарушением этого договора Россией неприемлема”.

Следует отметить, что постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что России нужно прекратить тайную разработку находящейся под запретом системы крылатых ракет, в другом случае Вашингтон примет попытку уничтожить ее до введения в эксплуатацию.

Ранее сообщалось, что власти США впервые за 16 лет инициировали обязательную встречу с Россией для обсуждения соглашения о ликвидации ядерных ракет средней и малой дальности. В свою очередь в России заявили, что намерены предъявить США свои претензии в рамках договора по ликвидации ракет средней и малой дальности.

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