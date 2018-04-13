Пентагон: Мы не можем позволить России продолжать дестабилизацию Украины

США продолжат давление на Россию, чтобы она выполняла минские договоренности

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что нельзя дальше позволять России дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом Карем заявил на XI Киевском форуме по безопасности.

"Россия оккупировала Крым и продолжает углублять кризис на Донбассе. Мы не можем мириться с аннексией украинской территории Россией и не можем позволить России продолжить дестабилизацию ситуации в Украине", - цитирует представителя Пентагона Интерфакс-Украина.

Карем отметил, что США и партнеры будут и в дальнейшем продолжать давление на Россию, чтобы она выполняла минские договоренности.

"Пока этого не будет - санкции будут сохраняться. Санкции в связи с Крымом также будут оставаться в силе, пока не закончится аннексия полуострова", - подчеркнул замминистра обороны США.

Он добавил, что США приветствуют стремление Украины вступить в НАТО.

13 апреля заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что вступление Украины в ЕС и НАТО является реальной целью.

Постпред США при Альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что США поддерживают идею членства Украины в НАТО.