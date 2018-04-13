Пентагон: Мы не можем позволить России продолжать дестабилизацию Украины

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США продолжат давление на Россию, чтобы она выполняла минские договоренности
Фото: anntsy/Flickr

США продолжат давление на Россию, чтобы она выполняла минские договоренности

Заместитель министра обороны США по вопросам международной безопасности Роберт Карем заявил, что нельзя дальше позволять России дестабилизировать ситуацию в Украине.

Об этом Карем заявил на XI Киевском форуме по безопасности.

"Россия оккупировала Крым и продолжает углублять кризис на Донбассе. Мы не можем мириться с аннексией украинской территории Россией и не можем позволить России продолжить дестабилизацию ситуации в Украине", - цитирует представителя Пентагона Интерфакс-Украина.

Карем отметил, что США и партнеры будут и в дальнейшем продолжать давление на Россию, чтобы она выполняла минские договоренности.

"Пока этого не будет - санкции будут сохраняться. Санкции в связи с Крымом также будут оставаться в силе, пока не закончится аннексия полуострова", - подчеркнул замминистра обороны США.

Он добавил, что США приветствуют стремление Украины вступить в НАТО.

13 апреля заместитель генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер заявила, что вступление Украины в ЕС и НАТО является реальной целью.

Постпред США при Альянсе Кей Бейли Хатчисон заявила, что США поддерживают идею членства Украины в НАТО.

 

 

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