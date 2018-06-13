Пентагон: Итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына – это первый шаг к денуклеаризации Корейского полуострова

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт прокомментировала итоги исторического саммита США-КНДР, который прошел в Сингапуре.
В Пентагоне уверены, что итоги встречи являются первым шагом на пути к полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Интерфакс.
"Пентагон полностью поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия с Северной Кореей. Наши союзы остаются нерушимыми и обеспечивают мир и стабильность в регионе", - отметила Уайт.
Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.
По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.
По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".
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