Пентагон: Итоги встречи Трампа и Ким Чен Ына – это первый шаг к денуклеаризации Корейского полуострова

Пресс-секретарь Пентагона Дана Уайт прокомментировала итоги исторического саммита США-КНДР, который прошел в Сингапуре.

В Пентагоне уверены, что итоги встречи являются первым шагом на пути к полной и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова, сообщает Интерфакс.

"Пентагон полностью поддерживает продолжающиеся дипломатические усилия с Северной Кореей. Наши союзы остаются нерушимыми и обеспечивают мир и стабильность в регионе", - отметила Уайт.

Напомним, что 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

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Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".