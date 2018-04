Пентагон готов предоставить военные варианты действий в Сирии - Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон готов предоставить военные варианты действий в Сирии в связи с химической атакой в сирийском городе Дума в Восточной Гуте.

По словам главы американского оборонного ведомства, США по-прежнему оценивают информацию о химической атаке в Сирии.

