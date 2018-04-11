Пентагон готов предоставить военные варианты действий в Сирии - Мэттис

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Джеймс Мэттис

Джеймс Мэттис

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что Пентагон готов предоставить военные варианты действий в Сирии в связи с химической атакой в сирийском городе Дума в Восточной Гуте.

По словам главы американского оборонного ведомства, США по-прежнему оценивают информацию о химической атаке в Сирии.

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Напомним, что 7 апреля в результате атаки с применением химического оружия в городе Дума в Восточной Гуте (пригород Дамаска) погибли по меньшей мере 85 человек.

По данным Всемирной организации здравоохранения, более чем у полутысячи жителей были зафиксированы симптомы отравления в результате химической атаки.

США резко осудили химическую атаку и заявили, что Россия, учитывая ее неизменную поддержку режима президента Сирии Башара Асада, должна нести ответственность за то, что произошло. Российские военные отрицают сам факт применения химического оружия в Думе.

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