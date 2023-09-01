Россия ищет режимы-изгои, чтобы попытаться получить боеприпасы или оружие — Пентагон 1 сентября, 10:27 Патрик Райдер (Фото:Скриншот/YouTube/Defense Now)

Россия ищет режимы-изгои, в том числе Иран, чтобы попытаться получить дополнительные боеприпасы или оружие, заявил спикер Министерства обороны США бригадный генерал Патрик Райдер.

Райдер напомнил заявление Белого дома о том, что Россия продолжает вести переговоры с целью получения дополнительных вооружений от КНДР.

«Не вдаваясь в конкретику, можно сказать, что речь идет об артиллерийских боеприпасах», — сказал он на брифинге.

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По его словам, любая оружейная сделка между КНДР и Россией напрямую нарушает многочисленные резолюции ООН.

«И, кстати, это оружие способствует убийству невинных украинцев и продлевает незаконную войну России в Украине», — добавил он.



Рейдер заявил, что США будут продолжать призывать КНДР не вести переговоры с Россией и не поставлять эти вооружения.

Спикер добавил, что более широкая проблема заключается в том, что Россия ищет режимы-изгои, в том числе Иран, чтобы попытаться получить дополнительные боеприпасы или оружие.

16 августа издание The Washington Post сообщило, что Ким Чен Ын в письме Путину пообещал укреплять отношения с Россией, чтобы их страны могли продолжать «разбивать произвол и гегемонию империалистов».