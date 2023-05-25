Глава Пентагона рассчитывает, что обучение украинских пилотов на F-16 начнется в ближайшие недели 25 мая, 18:27 Ллойд Остин (Фото:REUTERS/Azad Lashkari)

Глава Пентагона Ллойд Остин в четверг, 25 мая, заявил, что учения украинских пилотов на истребителях F-16 могут начаться уже в ближайшие недели.

Во время заседания Рамштайна он напомнил, что на прошлой неделе президент США Джо Байден объявил о поддержке усилий по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

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«Мы надеемся, что эти учения начнутся в ближайшие недели», — сказал он.

По словам Остина, учения будут способствовать дальнейшему укреплению и усовершенствованию возможностей украинских Воздушных сил в долгосрочной перспективе. Вдобавок это дополнит краткосрочные и среднесрочные соглашения по безопасности.

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак 19 мая объявил, что его страна, США, Нидерланды, Бельгия и Дания согласились участвовать в подготовке украинских пилотов на западных истребителях.

Британия обещает начать учения уже летом. CNN писало, что решение о совместных тренировках поддержал президент США Джо Байден.

Высокий представитель ЕС Жозеп Боррель заявил, что украинские пилоты уже начали обучение на истребителях F-16. Позже он добавил, что к обучению присоединились несколько стран Европы, в частности, Польша. СМИ сообщали, что в правительстве Польши подтвердили эту информацию.