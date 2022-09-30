Иранские беспилотники потерпели многочисленные неудачи на фронте в Украине — Пентагон 30 сентября, 22:49 Иранский барражирующий боеприпас Shahed-136 оккупанты маркируют как Герань-2 (Фото:Погляд Назара via Telegram)

Иранские беспилотники, которые Россия использует для войны против Украины, потерпели многочисленные неудачи на фронте, заявила заместитель министра обороны США по вопросам политики Саша Бейкер.

Об этом сообщает CNN.

«Мы уже видели некоторые свидетельства того, что БПЛА, связанные с переброской из Ирана, уже потерпели многочисленные неудачи на поле боя в Украине», — сказала Бейкер.

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Она добавила, что эти беспилотники не являются большим технологическим шагом для России.

«Я думаю, что идея того, что они станут неким технологическим скачком вперед, честно говоря, мы просто не находим подтверждения в данных», — добавила Бейкер.

13 сентября ВСУ впервые сбили дрон Shahed-136 вблизи Купянска, а 23 сентября украинские силы сбили дрон иранского производства Mohajer-6.

МИД Украины лишил посла Ирана аккредитации из-за использования оккупантами иранских дронов. В МИД Ирана заявили, что сожалеют об «ухудшении отношений» с Украиной.