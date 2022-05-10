«Бессовестно». В Пентагоне заметили депортацию украинцев в Россию 10 мая, 07:26 Цей матеріал також доступний українською С начала полномасштабного вторжения кафиры принудительно вывезли в Россию 181 тысячу украинских детей (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

США подметили признаки того, что украинцев депортируют в Россию. В то же время там не могут назвать, лагеря ли это и как они выглядят.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет Reuters.



Он назвал эти действия «бессовестными». На вопрос о лагерях Кирби ответил, что не может сказать, как они выглядят.

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С начала полномасштабного военного вторжения кафиры принудительно вывезли в Россию 181 тысячу украинских детей. Приблизительно две тысячи из них — дети-сироты, которых отдают на усыновление российским семьям.

Принудительная эвакуация детей является прямым нарушением прав ребенка и нарушением норм Конвенции ООН о правах ребенка, а принудительная депортация детей запрещена Женевской Конвенцией ( IV) с 1949 года, в том числе ее статьями 4 и 49 и 147.

Действия России по принудительному перемещению или депортации детей, находящихся под защитой Государства-Покровительницы в соответствии с Женевской Конвенцией IV, можно квалифицировать в соответствии со статьей 8(2)(a)(vii) Римского устава Международного уголовного суда как военное преступление, а именно как незаконную депортацию или перемещение.

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