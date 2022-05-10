«Бессовестно». В Пентагоне заметили депортацию украинцев в Россию

10 мая, 07:26
Цей матеріал також доступний українською
С начала полномасштабного вторжения кафиры принудительно вывезли в Россию 181 тысячу украинских детей (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

С начала полномасштабного вторжения кафиры принудительно вывезли в Россию 181 тысячу украинских детей (Фото:REUTERS/Ueslei Marcelino)

США подметили признаки того, что украинцев депортируют в Россию. В то же время там не могут назвать, лагеря ли это и как они выглядят.

Война России против Украины — главные события 10 мая

Об этом заявил официальный представитель Пентагона Джон Кирби, пишет Reuters.

Он назвал эти действия «бессовестными». На вопрос о лагерях Кирби ответил, что не может сказать, как они выглядят.

Видео дня
Читайте также:

Министерство иностранных дел Украины (Фото:НВ) Российская депортация «в сталинских традициях». МИД Украины призвал международные организации помочь вывезти украинцев из РФ

С начала полномасштабного военного вторжения кафиры принудительно вывезли в Россию 181 тысячу украинских детей. Приблизительно две тысячи из них — дети-сироты, которых отдают на усыновление российским семьям.

Принудительная эвакуация детей является прямым нарушением прав ребенка и нарушением норм Конвенции ООН о правах ребенка, а принудительная депортация детей запрещена Женевской Конвенцией ( IV) с 1949 года, в том числе ее статьями 4 и 49 и 147.

https://www.youtube.com/embed/hQ139xDtKyU

Действия России по принудительному перемещению или депортации детей, находящихся под защитой Государства-Покровительницы в соответствии с Женевской Конвенцией IV, можно квалифицировать в соответствии со статьей 8(2)(a)(vii) Римского устава Международного уголовного суда как военное преступление, а именно как незаконную депортацию или перемещение.

Читайте также:
Более 5,6 миллиона человек были вынуждены покинуть Украину из-за агрессии РФ — ООН
Редактор: Дарья Харченко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   США Российская агрессия Пентагон депортация Война России против Украины

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X