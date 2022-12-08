Пентагон прокомментировал атаки на военные аэродромы РФ: Украина сама выбирает цели 8 декабря, 09:25 Пентагон высказался об ударах по военным аэродромам РФ (Фото:Mark Krutov/twitter.com)

В Пентагоне, комментируя атаки на военные аэродромы РФ, заявили, что США не были осведомлены заранее, кто наносил эти удары.



Об этом в ходе брифинга сказала заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх.

По ее словам, американское оборонное ведомство не координирует с Украиной все осуществляемые атаки.

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«Я бы не сказала, что мы постоянно на связи или в контакте относительно ударов, которые будут нанесены. Мы, безусловно, взаимодействуем с украинскими коллегами», — сказала Сингх.

Представительница Пентагона подчеркнула, что США «поставляют вооружения и системы», которые нужны украинской стороне.

«Они на месте принимают решения относительно целей, относительно того, когда они проведут операцию. Мы предоставляем военную помощь. Так что нет, не обязательно, что мы были проинформированы или осведомлены о каких-либо ударах на территории России. Мы видели сообщения об этом. Но мне нечего добавить», — добавила она.

Утром в понедельник, 5 декабря, неизвестный летательный аппарат упал на взлетно-посадочной полосе аэродрома Энгельс-2 в Саратовской области. Спутниковые снимки зафиксировали предположительное повреждение одного бомбардировщика Ту-95.



Кроме того, на аэродроме Дягилево под Рязанью загорелся бензовоз, в результате произошел взрыв. Судя по спутниковым снимкам с авиабазы, Ту-22М, вероятно, получил повреждения.



6 декабря появилась информация об атаке беспилотника на аэродром в Курске. Пожар на авиабазе зафиксировали спутники сервиса Planet Labs.



В минобороны страны-агрессора РФ заявили, что в результате инцидентов на аэродромах погибли трое российских военных, еще четверо пострадали. В Воздушных силах ВСУ отметили, что после взрывов у россиян «уменьшится авиационная техника».