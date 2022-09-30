Слишком рано говорить о том, кто может стоять за повреждением газопровода Северный поток — глава Пентагона

30 сентября, 12:02
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Глава Пентагона высказался о причинах повреждения газопровода Северный поток (Фото:Handout via TT News Agency/via REUTERS)

Глава Пентагона высказался о причинах повреждения газопровода Северный поток (Фото:Handout via TT News Agency/via REUTERS)

Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что пока слишком рано делать предположения о том, кто мог стоять за повреждением трубопровода Северный поток.

Как сообщает Reuters, Остин обсуждал этот инцидент со своим датским коллегой.

«Он обратил внимание, что понадобится несколько дней, чтобы собрать необходимую команду, изучить место инцидента и попытаться определить, что произошло», — отметил глава Пентагона.

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По его словам, «пока не будет проведено полное расследование, никто не сможет точно определить, что произошло».

«Пока мы не получим дополнительной информации или не сможем провести дальнейший анализ, мы не будем делать предположений о том, кто мог быть ответственным за то, что произошло», — сказал Остин.

Во вторник, 27 сентября, на маршрутах залегания трубопроводов Северный поток — 1 и Северный поток — 2 произошли два подводных взрыва.

Причины пока неизвестны, но датские власти предположили, что утечка на газопроводе могла произойти из-за диверсии. Ведется расследование.

Как сообщалось, вслед за поломкой российского газопровода Северный поток-2, о которой стало известно 26 сентября, давление газа упало на на обеих нитках Северного потока-1.

В компании Nord Stream AG заявили, что одновременное разрушение трех ниток газопровода в Балтийском море является беспрецедентным и оценить сроки восстановления работоспособности газотранспортной инфраструктуры пока невозможно.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Газопровод Северный поток Пентагон Северный поток 2 Ллойд Остин

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