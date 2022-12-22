Пентагон вскоре начнет обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot — CNN 22 декабря, 20:41 ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)

Пентагон в ближайшее время начнет обучение украинского персонала эксплуатации и обслуживанию ракетной системы Patriot, сообщает CNN cо ссылкой на неназванного чиновника Минобороны США.

Чиновник заявил, что тренировки начнутся «очень скоро» и займут «несколько месяцев».

21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает Patriot.

Видео дня

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

Инфографика: НВ

Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.