Пентагон вскоре начнет обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot — CNN
ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)
Пентагон в ближайшее время начнет обучение украинского персонала эксплуатации и обслуживанию ракетной системы Patriot, сообщает CNN cо ссылкой на неназванного чиновника Минобороны США.
Чиновник заявил, что тренировки начнутся «очень скоро» и займут «несколько месяцев».
21 декабря президент Владимир Зеленский прибыл в США с первым заграничным визитом с начала полномасштабного вторжения России. Ранее в этот день США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, которая впервые включает Patriot.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.
Координатор в Совете национальной безопасности Джон Кирби заявлял, что военным США потребовалось «много времени, чтобы научиться управлять» Patriot.