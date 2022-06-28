Пентагон об украинской обороне Северодонецка: Это то, что мы все будем изучать в будущем

28 июня, 09:01
В Пентагоне высоко оценили действия ВСУ в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Пентагоне высоко оценили действия ВСУ в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Пентагоне высоко оценили действия Вооруженных сил Украины при обороне Северодонецка.

«С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, как они это делали, — это то, что мы все будем изучать в будущем», — заявил в ходе брифинга высокопоставленный сотрудник американского оборонного ведомства.

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По словам чиновника, когда украинские силы решили покинуть Северодонецк, они решили сделать это по собственному желанию.

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Он подчеркнул, что на той небольшой территории, которую ВС РФ удалось отвоевать, было потеряно большое количество личного состава и техники.

«Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в довольно серьезном бою. Это говорит о стойкости украинских солдат и их руководства», — заявил сотрудник Пентагона.

Утром 24 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.

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25 июня заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.

Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк отметил, что защитники Украины отошли на более подготовленные позиции.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Оборона Северодонецк Пентагон Украина Война России против Украины

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