Пентагон об украинской обороне Северодонецка: Это то, что мы все будем изучать в будущем 28 июня, 09:01 В Пентагоне высоко оценили действия ВСУ в Северодонецке (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Пентагоне высоко оценили действия Вооруженных сил Украины при обороне Северодонецка.

«С военной точки зрения, то небольшое количество украинцев, которое удерживало россиян в Северодонецке так долго, как они это делали, — это то, что мы все будем изучать в будущем», — заявил в ходе брифинга высокопоставленный сотрудник американского оборонного ведомства.

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По словам чиновника, когда украинские силы решили покинуть Северодонецк, они решили сделать это по собственному желанию.

Он подчеркнул, что на той небольшой территории, которую ВС РФ удалось отвоевать, было потеряно большое количество личного состава и техники.

«Несколько сотен украинцев продолжают сдерживать российскую армию в довольно серьезном бою. Это говорит о стойкости украинских солдат и их руководства», — заявил сотрудник Пентагона.

Утром 24 июня журналист Юрий Бутусов сообщил, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны.

25 июня заместительница министра обороны Украины Анна Маляр сказала, что заявления в соцсетях помешали операции по выходу украинских военных из города.

Глава Северодонецкой ВГА Александр Стрюк отметил, что защитники Украины отошли на более подготовленные позиции.

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