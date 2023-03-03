Пентагон усиливает потенциал для производства гиперзвукового оружия
Джо Байден (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)
Президент США Джо Байден принял решение применить Закон об оборонном производстве с целью расширения базы для разработки, испытаний и изготовления новых систем гиперзвукового оружия и других авиатехнологий.
Об этом говорится в заявление Пентагона.
«Президент Джо Байден подписал президентское постановление, разрешающее использовать полномочия раздела III Закона об оборонном производстве (DPA) для восстановления и расширения внутренней гиперзвуковой промышленной базы страны», — отмечается в документе.
При этом подчеркивается, что особое внимание будет уделяться воздушно-реактивным двигателям, передовой авионике, системам наведения, а также составным материалам для гиперзвуковых систем.
В Минобороны США подчеркнули, что решение президента ускорит переход на новый уровень передовых реактивных технологий США.