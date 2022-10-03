Украина на поле боя достигает сразу трех целей — Пентагон

3 октября, 21:38
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Чиновник Пентагона отметила успехи ВСУ в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях (Фото:Генштаб ВСУ)

Чиновник Пентагона отметила успехи ВСУ в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинская армия находится на пути к достижению трех целей, которые она себе поставила.

Об этом говорит помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает Reuters.

Чиновник Пентагона отметила успехи ВСУ в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

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«Похоже, что Украина находится на пути к достижению всех трех этих целей прямо сейчас», — сказала Валландер.

1−2 октября ВСУ взяли под контроль и полностью зачистили Лиман (Донецкая область), а также существенно развили наступление в Херсонской области.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области ВСУ освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что украинские военные продолжают наступать и продвигаться на южном направлении.

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Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пентагон

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