Украина на поле боя достигает сразу трех целей — Пентагон 3 октября, 21:38 Чиновник Пентагона отметила успехи ВСУ в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях (Фото:Генштаб ВСУ)

Украинская армия находится на пути к достижению трех целей, которые она себе поставила.

Об этом говорит помощник министра обороны США по вопросам международной безопасности Селеста Валландер, сообщает Reuters.

Чиновник Пентагона отметила успехи ВСУ в Харьковской, Донецкой и Херсонской областях.

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«Похоже, что Украина находится на пути к достижению всех трех этих целей прямо сейчас», — сказала Валландер.

1−2 октября ВСУ взяли под контроль и полностью зачистили Лиман (Донецкая область), а также существенно развили наступление в Херсонской области.

Накануне президент Владимир Зеленский сообщил, что в Херсонской области ВСУ освободили населенные пункты Миролюбовка и Архангельское.

Руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк ранее сообщала, что украинские военные продолжают наступать и продвигаться на южном направлении.