Пентагон создаст новое командование для вооружения Украины — NYT 30 сентября, 11:00 Помощью ВСУ будет заниматься новое единое командование в Германии (Фото:defense.gov)

Пентагон планирует создать новое командование, которое будет координировать оснащение и обучение украинских военных, сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников Минобороны США.

Это должно упростить систему обучения и помощи Украине, которая была создана после российского вторжения в феврале.

Система будет передана под единое новое командование, которое будет базироваться в Германии. Его возглавит высокопоставленный американский генерал.

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Генерал Кристофер Каволи, высший американский офицер в Европе, недавно представил предложение с описанием изменений министру обороны Ллойду Остину.

Остин и его главные помощники рассматривают план и, вероятно, примут окончательное решение в ближайшие недели.

К миссии будут привлечены около 300 человек, она будет располагаться в Висбадене (Германия), штаб-квартире Сухопутных войск США в Европе. Значительная часть подготовки украинских солдат на американских системах вооружения уже проходит там или поблизости.



Изменения вводятся, чтобы предоставить формальную структуру военной поддержке Украины по примеру того, как США это делали в Ираке и Афганистане.

