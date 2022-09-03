«Команда тигров». Пентагон создал специальную группу для ускорения продажи оружия союзникам — WSJ 3 сентября, 09:03 С помощью «команды тигров» Пентагон хочет ускорить передачу оружия союзникам (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Пентагон создал в августе специальную группу высокопоставленных чиновников — «команду тигров». Она будет изучать неэффективность продажи оружия другим странам, а США таким образом стремятся улучшить конкуренцию с Китаем, пополнив перечень дружественных стран, предоставивших военное снаряжение Украине.



Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Собеседники газеты рассказали, что «команда тигров» будет искать для Минобороны США способы, чтобы оптимизировать части программы и предоставить американские беспилотники, танки, вертолеты и другое оружие союзникам быстрее.

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По словам чиновников, безотлагательный пересмотр начался в Пентагоне около месяца назад на фоне напряженности в отношениях США и Китая, а также полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Чиновники, работающие со странами над начальными запросами на новые беспилотники, могут пройти обучение, чтобы помочь этим странам лучше составлять письма, устраняя препятствия, возникающие из-за того, что начальный запрос был слишком широк, пояснил источник WSJ в Минобороны.

Пентагон выполняет большую часть программы продажи оружия за границу, но она под контролем Государственного департамента, использующего ежегодную продажу оружия на $45 миллиардов как внешнеполитический инструмент для распространения американского влияния. Конгресс одобряет все продажи военного оборудования другим странам. Кроме того, в некоторых системах Пентагон утверждает контракты раз в год.

Как объясняет газета, из-за медленных темпов у некоторых стран могут появиться сомнения, действительно ли США хотят быть с ними партнерами. Чиновники в Вашингтоне считают, что Штаты должны углубить свои отношения в условиях глобальной конкуренции с Китаем, который часто называют тем, «кто сможет продать лучшее, самое совершенное военное снаряжение быстрее всего и по самой дешевой цене».

2 сентября Reuters сообщило, что президент США Джо Байден обратится в Конгресс за экстренным финансированием в размере $11,7 млрд на летальную помощь и бюджетную поддержку Украины.



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