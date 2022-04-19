В Украине находятся 76 российских батальонных тактических групп — Пентагон 19 апреля, 10:00 Цей матеріал також доступний українською По данным Пентагона, Россия стянула в Украину 76 батальонных тактических групп (Фото:Генштаб)

По данным Пентагона, Россия стянула в Украину 76 российских батальонных тактических групп.

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Представитель американского оборонного ведомства также сообщил, что еще около 22 российских БТГ находятся к северу от Украины.

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«С прошлой недели Россия добавила 11 батальонных тактических групп в свои силы на востоке и юге Украины, в результате чего их общее количество достигло 76», — отметил он.

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Пока у Пентагона нет оценок, где и как будут рассредоточиваться конкретные российские батальонные тактические группы.

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