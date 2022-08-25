Новый пакет помощи поможет Украине сдержать Россию в долгосрочной перспективе — Пентагон

25 августа, 09:00
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Новый пакет военной помощи от США поможет Украине защитить себя в долгосрочной перспективе (Фото:defense.gov)

Новый пакет военной помощи от США поможет Украине защитить себя в долгосрочной перспективе (Фото:defense.gov)

В Пентагоне заявили, что новый пакет помощи Украине от США суммой почти три миллиарда долларов нацелен на долгосрочное обеспечение защиты страны от агрессии со стороны России.

Как отметил в ходе брифинга заместитель министра обороны США Колин Каль, данный пакет «не имеет отношения к сегодняшним или завтрашним боям».

По его словам, предоставляемые Вашингтоном возможности понадобятся Украине в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

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«Речь идет о способности Украины защищать себя и сдерживать дальнейшую агрессию через год, через два года, и это на самом деле чрезвычайно важно, потому что… Владимир Путин не отказался от своей стратегической цели — захвата большей части Украины, свержения правительства и возвращения Украины в новую «Российскую империю», — подчеркнул Каль.

Он напомнил, что с момента прихода Джо Байдена в Белый дом, США оказали Украине помощь в размере свыше 13,5 миллиардов долларов, в том числе 12,9 миллиардов долларов за последние шесть месяцев.

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«Этот уровень оказания помощи в сфере безопасности исторически беспрецедентен и демонстрирует нашу непоколебимую поддержку свободной и демократической Украины в День ее независимости. Это, возможно, наш крупнейший пакет помощи в сфере безопасности на сегодняшний день, но точно не последний», — сказал представитель Пентагона.

Накануне президент США Джо Байден утвердил решение о предоставлении Украине крупнейшего пакета военной помощи, стоимостью почти три миллиарда долларов и поздравил украинцев с Днем Независимости.

В Пентагоне уточнили, что он будет включать:

  • шесть систем NASAMS;
  • дополнительные снаряды;
  • беспилотные авиационные системы Puma и вспомогательное оборудование для систем Scan Eagle;
  • системы VAMPIRE;
  • ракетные системы с лазерным наведением;
  • финансирование обучения.
https://www.youtube.com/watch?v=_wpcyET18vs
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Военная помощь Пентагон Украина Война России против Украины

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