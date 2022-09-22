Ядерные угрозы Путина не повлияют на помощь Украине — Пентагон
Российский диктатор Владимир Путин (Фото:Russian Presidential Press Service/Kremlin via REUTERS)
В Минобороны США сообщили, что ядерный шантаж российского диктатора Владимира Путина не повлияет на помощь, которую Вашингтон оказывает Украине.
Об этом сообщает CNN cо ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера.
«Что касается заявлений России, это не влияет на обязательство ведомства продолжать работу с нашими международными партнерами и нашими союзниками по оказанию Украине поддержки, в которой она нуждается в борьбе за защиту своей страны», — сказал он.
Райдер добавил, что угрозы Путина не повлияют на обсуждение видов помощи, которую предоставят США.
«Мы продолжим эти разговоры и будем продолжать думать не только о том, что им (Украине — ред) нужно в среднесрочной и долгосрочной перспективе, но и о том, что им нужно сейчас», — сказал Райдер.
21 сентября Путин объявил частичную мобилизацию в России и заявил, что поддержит проведение фиктивных «референдумов» на временно оккупированных территориях Украины, а также угрожал ядерным ударом в случае «угрозы территориальной целостности» РФ.
Президент Владимир Зеленский в среду, 21 сентября, отреагировал на ядерный шантаж Путина. Он не верит, что РФ применит ядерное оружие, но добавил, что заглянуть в голову главе кремлевского режима нельзя и что «есть риски».
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