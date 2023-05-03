Зеленский уклонился от реакции на возможный шпионаж за ним Штатов — WP 3 мая, 03:03 Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Aleksandra Szmigiel)

Некоторые из раскрытых документов масштабной утечки американской разведки указывают на то, что США шпионят за украинскими чиновниками, включая президента Владимира Зеленского.

Об этом говорится в интервью украинского лидера для The Washington Post.

Отвечая на вопрос, не ухудшило ли это доверие между странами, Зеленский сказал: «Я не могу рисковать нашим государством».

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Он отметил, что обнародование его личных чувств не стоит потенциального ущерба для поддержки Соединенными Штатами военных усилий Украины.

"Там, где я могу говорить откровенно, я это делаю. Но есть большие риски… Будь это моя война против [президента России Владимира] Путина, и нас было бы двое на поле боя, я бы сказал всем, что я о них думаю. Но здесь история немного другая», - добавил он.

Зеленский, втянутый в первый скандал с импичментом президента Дональда Трампа, отметил, что это не первый раз, когда его жизнь усложняется американскими разоблачениями, и что сейчас он больше сосредоточен на подготовке Украины к возвращению территории, оккупированной российскими войсками.

«Я не знаю, это манипуляция или случайность, и так далее, и зачем мне это», — сказал он.

«Несмотря на такие информационные движения, я должен готовить государство к деоккупации, а не к другим шагам. И это моя задача. Помните, как вышел наш разговор с Трампом? Ее напечатали. Ну, честно говоря, я тоже не давал на это разрешения», – добавил президент.