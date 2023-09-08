Пентагон считает «чрезвычайно эффективными» действия ВСУ на поле боя

8 сентября, 03:40
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Украинский военный (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Украинский военный (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Пентагон считает «чрезвычайно эффективными» действия украинских военных на поле боя и положительно оценивает результаты применения ВСУ западных вооружений.

Об этом заявила заместитель спикера Минобороны США Сабрина Сингх, передает Укринформ.

«Украинцы чрезвычайно эффективны на поле боя. Мы видим, как уже достигнут определенный прогресс в их контрнаступлении. Мы наблюдаем за тем, как они (украинские военные — ред.) используют кассетные боеприпасы и в каких местах. Мы считаем, что они применяют их эффективно и ответственно», — сказала она.

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Представительница Пентагона также отметила, что украинские защитники умело пользуются возможностями дальнобойных ракет Storm Shadow и их аналогов, предоставленных западными союзниками. В то же время она отказалась комментировать перспективы предоставления Украине американских ракет ATACMS.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украина-США Пентагон Война в Украине Контрнаступление Война России против Украины

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