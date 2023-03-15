Украина переживает решающий момент борьбы за свободу — глава Пентагона 15 марта, 16:28 Ллойд Остин (Фото:Andrew Caballero-Reynolds/Pool via REUTERS)

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина находится в решающем моменте борьбы за свободу.

«Более года назад Россия начала незаконное и ничем не спровоцированное полномасштабное вторжение. И с тех пор силы Украины мужественно сражаются, защищая свой суверенитет, территорию и свободу», — сказал Остин в среду, 15 марта, на заседании Контактной группы по обороне Украины в формате Рамштайн.

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Глава Пентагона подчеркнул, что российская агрессия — это самая большая угроза европейской безопасности после окончания Второй мировой войны. И это прямое нападение на основанный на правилах международный порядок, который обеспечивает безопасность.

«Сейчас мы переживаем решающий момент в ходе борьбы Украины за свободу. И мы все должны продемонстрировать нашу неизменную решимость и единство. Это означает выполнение наших обязательств полностью и быстро», — сказал он.

Ранее спикер Министерства обороны США Пэт Райдер заявил, что Украину ждет тяжелая борьба весной и летом.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.