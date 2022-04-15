«Говорили об этом много раз». В Пентагоне считают, что у России есть возможность нанести ракетный удар по Киеву

15 апреля, 07:01
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Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

Пентагон (Фото:REUTERS/Joshua Roberts)

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В Пентагоне считают, что Россия может нанести ракетный удар по Киеву — у агрессора есть крылатые и баллистические ракеты.

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В Пентагоне считают, что у России есть возможность нанести удар по Киеву и другим украинским городам.

Об этом заявил представитель Пентагона Джо Кирби во время брифинга, передает Укринформ.

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Он отвечал на просьбу прокомментировать заявления Кремля о намерении нацелить свои ракеты на «центры принятия решений».

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«Да, конечно, у России есть возможность нанести удар по Киеву», — заявил представитель Пентагона.

Он добавил, что даже когда Россия начала отводить свои войска от украинской столицы, Чернигова, с северной части Украины, в Соединенных Штатах не считали, что Киев избежал опасности, особенно с воздуха.

«Мы говорили об этом много раз, даже на ранних стадиях отвода и передислокации российских войск», — напомнил Кирби.

Он добавил, что у России до сих пор есть средства для нанесения ударов с большого расстояния — крылатые и баллистические ракеты.

Ранее высокопоставленный представитель Министерства обороны США заявил, что первые российские подразделения, которые отступили из Киевской области, начали появляться на Донбассе.

Редактор: Люба Балашова

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Теги:   Россия Киев Крылатая ракета Баллистические ракеты Пентагон Ракетные удары Война России против Украины

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