Пентагон рассматривает возможность обучать украинских военных работе с Patriot в США
ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)
Пентагон рассматривает возможность обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot на территории США.
Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, сообщает CNN.
«Я думаю, что мы явно находимся в той точке, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы позволить Украине поддерживать такие системы. Таким образом они смогут сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территории», — сказал он.
21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, впервые включающей ЗРК Patriot. 5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине ЗРК Patriot.
Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.