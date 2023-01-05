Пентагон рассматривает возможность обучать украинских военных работе с Patriot в США 5 января, 23:15 ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)

Пентагон рассматривает возможность обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot на территории США.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, сообщает CNN.

«Я думаю, что мы явно находимся в той точке, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы позволить Украине поддерживать такие системы. Таким образом они смогут сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территории», — сказал он.

Видео дня

Инфографика: НВ

21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, впервые включающей ЗРК Patriot. 5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.