Пентагон рассматривает возможность обучать украинских военных работе с Patriot в США

5 января, 23:15
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ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)

ЗРК Patriot (Фото:NDmytriiev/Twitter)

Пентагон рассматривает возможность обучать украинских военных работе с ЗРК Patriot на территории США.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Пэт Райдер, сообщает CNN.

«Я думаю, что мы явно находимся в той точке, когда мы сможем обеспечить такое обучение, чтобы позволить Украине поддерживать такие системы. Таким образом они смогут сосредоточиться на защите своей страны и возвращении территории», — сказал он.

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Инфографика: НВ

21 декабря США объявили о помощи Украине на 1,85 миллиарда долларов, впервые включающей ЗРК Patriot. 5 января правительство Германии подтвердило, что также передаст Украине ЗРК Patriot.

Американский телеканал CNN со ссылкой на источники в Пентагоне сообщил, что украинским силам потребуется несколько месяцев, чтобы должным образом подготовиться к работе с Patriot.

https://www.youtube.com/embed/JbJ6PhVf_VQ
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Пентагон ЗРК Patriot

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