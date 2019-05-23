Пентагон рассматривает отправку 5000 солдат на Ближний Восток — СМИ Вчера, 21:12 160 Цей матеріал також доступний українською Kansas Adjutant General’s Public Affairs Office / Flickr Kansas Adjutant General’s Public Affairs Office / Flickr

Министерство обороны США рассматривает вариант отправки 5000 военнослужащих на Ближний Восток на фоне напряженности в отношениях с Ираном, сообщает Reuters со ссылкой на информированные источники.

Американские чиновники, выступая на условиях анонимности, сообщили, что запрос поступил от Центрального командования США.

Один из собеседников отметил, что дополнительные войска на Ближнем Востоке будут выполнять оборонительные функции.

В то же время глава Пентагона заявил, что США могут отправить дополнительные войска на Ближний Восток, не уточнив их численность, передает AFP.

Ранее СМИ сообщали, что Пентагон готовится ознакомить Белый дом с планами по отправке на Ближний Восток до 10 тысяч военных.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась после выходаСША из сделки по ядерной программе Ирана и введения жестких санкций против иранского режима, в частности, попыток Вашингтона сократить экспорт иранской нефти до нуля.

Для защиты своих интересов и интересов союзников в регионе США отправили ударную группу во главе с авианосцем USS Abraham Lincoln, тактическую группу бомбардировщиков, десантно-вертолетный корабль Arlington и зенитно-ракетный комплекс Patriot.

Командующий Корпуса стражей Исламской революции пригрозил США «ударом в голову» в ответ на любые силовые действия против Ирана.