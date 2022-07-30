Пентагон о наступлении ВСУ на Херсон: Это не гигантские успехи, но они продвигаются 30 июля, 07:23 Пентагон рассказал о наступлении ВСУ в направлении Херсона (Фото:Генштаб)

В Пентагоне прокомментировали ход контрнаступления украинских Вооруженных сил на юге, в частности в направлении Херсона.

В ходе брифинга официальный представитель ведомства сообщил, что хоть ВСУ не достигают «гигантских успехов», продвижение идет.

«Я бы выделил успехах в продвижении украинцев в направлении Херсона. И мы видели — это не большие, гигантские успехи, но они, безусловно, продвигаются против россиян», — отметил он.

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По его словам, Россия перебрасывает войска на южное направление, чтобы усилить свои позиции в районе Херсона из-за давления со стороны ВСУ и «это имело бы смысл с военной точки зрения».

28 июля в Генштабе ВСУ рассказали, что защитники Украины за последние две недели освободили от российских оккупантов три населенных пункта в Херсонской области.

В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли точный удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Это стратегический объект, по которому войска РФ переправляют свою технику через Днепр. Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно.

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