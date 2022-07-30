Пентагон о наступлении ВСУ на Херсон: Это не гигантские успехи, но они продвигаются

30 июля, 07:23
Пентагон рассказал о наступлении ВСУ в направлении Херсона (Фото:Генштаб)

Пентагон рассказал о наступлении ВСУ в направлении Херсона (Фото:Генштаб)

В Пентагоне прокомментировали ход контрнаступления украинских Вооруженных сил на юге, в частности в направлении Херсона.

В ходе брифинга официальный представитель ведомства сообщил, что хоть ВСУ не достигают «гигантских успехов», продвижение идет.

«Я бы выделил успехах в продвижении украинцев в направлении Херсона. И мы видели — это не большие, гигантские успехи, но они, безусловно, продвигаются против россиян», — отметил он.

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По его словам, Россия перебрасывает войска на южное направление, чтобы усилить свои позиции в районе Херсона из-за давления со стороны ВСУ и «это имело бы смысл с военной точки зрения».

28 июля в Генштабе ВСУ рассказали, что защитники Украины за последние две недели освободили от российских оккупантов три населенных пункта в Херсонской области.

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В ночь на 27 июля защитники Украины нанесли точный удар по Антоновскому мосту в Херсонской области. Это стратегический объект, по которому войска РФ переправляют свою технику через Днепр. Херсонский коллаборант Кирилл Стремоусов сообщил, что Антоновский мост получил значительные повреждения, движение по нему теперь невозможно.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Херсон Херсонская область Пентагон Наступление Война России против Украины

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