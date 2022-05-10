Пентагон о ситуации на Донбассе: Движение армии России медленное и беспорядочное, она сталкивается с жестким сопротивлением 10 мая, 09:03 Цей матеріал також доступний українською Украинские военные оказывают российским оккупантам жесткое сопротивление на Донбассе, отметил Пентагон (Фото:REUTERS/Jorge Silva)

По данным Пентагона, российские оккупационные войска добились очень географически ограниченного прогресса на Донбассе и по-прежнему отстают от своего графика.

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что не будет характеризовать битву между Украиной и Россией на Донбассе как «патовую ситуацию».

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По его словам, в регионе «есть города и деревни, которые переходят из рук в руки, иногда в течение дня».

Кирби сказал, что Россия все еще пытается атаковать на Донбасс с севера.

«Движение России довольно медленное и беспорядочное, и они сталкиваются с жестким сопротивлением со стороны Украины… Идет много взаимного артиллерийского огня. Активности много, но если вы сделаете два шага назад и посмотрите на нее, то увидите, что россияне не добились большого прогресса. А пока мы считаем, что Россия все еще отстает от собственного календаря. И прогресс, которого они добились, очень, очень ограничен географически», — подчеркнул представитель Пентагона.



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