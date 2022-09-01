Пентагон о контрнаступлении ВСУ на юге: Войска РФ в некоторых случаях отступают 1 сентября, 07:20 Пентагон раскрыл некоторые детали украинского контрнаступления на юге (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

В Пентагоне прокомментировали контрнаступление украинских Вооруженных сил на юге Украины, отметив, что ВСУ «сделали некоторое продвижение вперед».

Пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер в ходе брифинга напомнил о необходимости обеспечения безопасности операций и предупредил, что не будет озвучивать детали тактического уровня.

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«То, что я скажу, так это то, что мы знаем об украинских военных операциях, которые сделали определенное движение вперед, и в некоторых случаях… в Херсонской области. Мы знаем, что в некоторых случаях российские подразделения отступают. Но опять же, чтобы сохранить безопасность операций и дать украинцам время и пространство, необходимые для проведения их операций, я не собираюсь вдаваться в такой уровень деталей с трибуны», — отметил он.

По словам представителя Пентагона, внимание ведомства сосредоточено на «работе с украинцами, нашими союзниками и нашими партнерами по всему миру, чтобы гарантировать, что у них есть то, что им нужно для борьбы против России на их родине».

Накануне в Херсонском облсовете сообщали, что украинские войска, которые перешли в контрнаступление на юге страны, добились успеха в трех районах временно оккупированной Херсонской области.

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