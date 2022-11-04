Пентагон проведет закрытую встречу с производителями оружия из-за амбиций Путина в Европе 4 ноября, 15:54 Пентагон (Фото:REUTERS/Yuri Gripas/File Photo)

Пентагон на следующей неделе планирует провести закрытую встречу с представителями оборонной промышленности, чтобы обсудить пути решения проблем с поставками оружия.

Об этом заявил пресс-секретарь Пентагона Эрик Пахон, сообщает агентство Reuters.

«Заместитель министра обороны Кэт Хикс проведет закрытую встречу с ведущими оборонными подрядчиками США, чтобы обсудить Стратегию национальной обороны, обеспечение безопасности цепочек поставок и укрепление военно-промышленной базы, в том числе проблемы с рабочей силой», — сообщил Пахин.

Видео дня

Чиновники Пентагона, по данным агентства, беспокоятся по поводу того, что ведущие американские оборонные поставщики столкнутся с резким ростом заказов на оружие из европейских стран, таких как Германия и Польша из-за опасений, что амбиций российского диктатора Владимира Путина затрагивают страны Европы.