Пентагон о ситуации в Мариуполе: Сопротивление украинских военных вызывает восхищение 18 мая, 12:00 Цей матеріал також доступний українською Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (Фото:defense.gov)

В Пентагоне заявили, что сопротивление украинских военных в заблокированном Мариуполе вызывает восхищение.

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«Несомненно, гражданские, застрявшие там на заводе, которые наконец смогли выбраться, солдаты, продолжавшие сопротивляться — так мужественно и умело — это вызывает восхищение, если только подумать, как долго они смогли продержаться. Президент Зеленский назвал их героями. Я думаю, что мы все можем с этим согласиться», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби в ходе брифинга.

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По его словам, российские оккупационные войска «хотят попытаться оцепить украинские войска, которые находятся на Донбассе и на востоке, и чтобы иметь возможность освободить силы для этого с юга, Мариуполь был важным для них», про что в Пентагоне неоднократно говорили.

«Опять же, я позволю украинцам говорить самим о своей миссии. Но это очевидно, что россияне до сих пор намерены окружить и оккупировать Донбасс и восточную часть страны. Я впрочем хочу добавить, что у них до сих пор этого не получилось. Не говоря о Мариуполе, на Донбассе до сих пор продолжаются бои, стороны обмениваются ударами. Это очень, как мы говорим в Пентагоне, кинетическая борьба. Там еще многое происходит, и украинцы до сих пор оказывают очень жесткое сопротивление в городах и селах по всему Донбассу», — подчеркнул Кирби.

В понедельник полк Азов опубликовал заявление, в котором сообщил, что защитники Мариуполя выполнили приказ и надеются на поддержку украинского народа.

Защитники Украины на заводе Азовсталь в Мариуполе держат оборону в полном окружении, там идут тяжелейшие бои. С начала полномасштабного вторжения России они уничтожили 6 тысяч оккупантов. Войска РФ наносят по Азовстали по несколько десятков ударов в сутки, используют авиацию, танки и тяжелую артиллерию.

Мариуполь заблокирован российскими оккупантами почти три месяца. Действия российских военных привели к масштабной гуманитарной катастрофе. Оккупанты разбомбили жилые кварталы города и гражданскую инфраструктуру и блокируют гуманитарную помощь, там погибли по меньшей мере 25 тысяч жителей.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сообщал, что из-за проблем с водоснабжением городу угрожает инфекционная катастрофа, до конца года могут умереть еще более 10 тысяч человек. Украинский омбудсмен Людмила Денисова сказала, что оставшиеся в Мариуполе почти 170 тысяч жителей страдают от голода из-за действий российских оккупантов.



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