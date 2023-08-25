«Эффективность снизилась». В Пентагоне оценили нынешнюю роль ЧВК Вагнера в войне России против Украины 25 августа, 09:33 Пригожин, вероятно, погиб в авиакатастрофе (Фото:REUTERS/Anastasia Barashkova)

ЧВК Вагнера больше не является фактором на поле боя в Украине, заявил спикер Министерства обороны США Патрик Райдер.

«Итак, несколько моментов. Что касается Украины, то их роль как боевой силы в значительной степени — по всем признакам и целям — больше не является фактором на поле боя в Украине», — сказал он на брифинге.

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Рейдер заявил, что ранее вагнеровцы были выведены из зоны боевых действий в районе Бахмута.

По его словам, боевики Вагнера, по сути, «были самыми эффективными боевыми силами России на поле боя».

«Эти силы, по сути, были выведены с поля боя. Некоторые из них были переброшены в Беларусь для обучения белорусских войск. Но в целом их боевая эффективность снизилась. И они больше не являются значимым фактором в конфликте в Украине», — сказал он.

В российской Тверской области в среду, 23 августа, разбился небольшой самолет. Росавиация подтвердила, что Евгений Пригожин и Дмитрий Уткин (заместитель Пригожина, ЧВК назвали по его позывному — Вагнер) были на борту самолета Embraer-135, который разбился в Тверской области. Крушение произошло ровно через два месяца после начала провального «бунта» вагнеровцев. Всего, как заявили в Росавиации, на борту было десять человек — семь пассажиров (вагнеровцы, в том числе собственник нескольких связанных с Пригожиным юрлиц Валерий Чекалов) и три члена экипажа.

По информации российского журналиста Андрея Захарова, Пригожин вместе с «командным составом» Вагнера возвращался из Африки. Российское Агентство сообщало, что олигарх пересел на свой самолет только в Москве.

Российский диктатор Путин в момент падения самолета Пригожина был в Курской области на концерте к «80-летию победы в Курской битвы».