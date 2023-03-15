Пентагон: Украину ждет тяжелая борьба весной и летом, вопрос боеприпасов будут решать 15 марта, 09:57 Украинские военные возле Марьинки Донецкой области, 14 марта 2022 года (Фото:REUTERS/Marko Djurica)

Спикер Министерства обороны США Пэт Райдер заявил, что Украину ждет тяжелая борьба весной и летом.

Об этом он сказал на брифинге 14 марта, сообщает Пентагон.

По словам Райдера, США тесно сотрудничают с союзниками, чтобы обеспечить ВСУ всем необходимым, а Вашингтон будет работать над тем, чтобы как можно скорее передать боеприпасы для передовых позиций.

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«Важно сделать шаг назад и взглянуть на достигнутый прогресс, осознавая при этом тот факт, что предстоит еще тяжелая борьба, особенно когда мы приближаемся к весне и лету», — подчеркнул он.

28 февраля руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что следующие три месяца в полномасштабной войне России против Украины будут очень активными и решат дальнейший ход событий.

Президент Владимир Зеленский в обращении в тот же день сказал, что Украина готовит новые «активные действия» Сил обороны.