Пентагон о ходе войны РФ против Украины: Освобождение Херсона стало большим достижением, но тяжелые бои еще впереди 15 ноября, 10:16 В Пентагоне прогнозируют тяжелые бои (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

В Пентагоне заявили, что освобождение Херсона стало значительным достижением для Украины, но российские войска, похоже, не собираются покидать остальные оккупированные территории.

В связи с этим, как заявил на брифинге официальный представитель Пентагона, в Украине еще впереди тяжелые бои.

Чиновник отметил, что сейчас украинские силы продолжают закреплять достигнутые успехи заняты расчисткой препятствий и мин, оставленных оккупантами. Украина также оценивает ущерб, нанесенный российскими войсками перед их отступлением.

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По его словам, по мере приближения зимы боевые действия в Украине могут замедлиться.

В то же время планы поддержки США не замедлятся, поскольку эта поддержка зависит не от погоды, а от того, что, по словам украинцев, им нужно.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что освобождение Херсона стало значимой победой для Украины.

11 ноября минобороны РФ отчиталось о полном выводе своих оккупационных войск из Херсона.

На такой шаг российская сторона была вынуждена пойти, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления ВСУ на этом направлении.

В этот же день в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

