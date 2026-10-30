Представители Пентагона обратились к странам НАТО с просьбой смягчить риторику в отношении угрозы со стороны России, сообщает Reuters . Они заявляют, что некоторые заявления европейских лидеров и должностных лиц подрывают безопасность континента.

По информации источников издания, Литву, Латвию и Эстонию призвали сдерживать публичные заявления. Такие сообщения были переданы во время двусторонних встреч. При Неизвестно, получали ли другие европейские страны такие обращения.

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«Частные разговоры между союзниками остаются частными, поэтому мы не будем комментировать эти утверждения», — ответил представитель Пентагона.

Один из собеседников агентства отметил, что Пентагон привлекли заявления лидеров европейских стран о том, что Россия оказалась в безвыходном положении и прибегает к все более отчаянным мерам на фоне того, как вторжение в Украину едва двигается.

Согласно информации источников Reuters, одним из американских должностных лиц, которые передавали такие сигналы, был заместитель министра обороны США по политике Элбридж Колби.

Западные чиновники считают, что акцентирование на угрозе со стороны России может способствовать РФ. Другие же утверждают, что европейские правительства должны открыто говорить об опасности, чтобы объяснить своим гражданам, что для сдерживания Москвы нужны жертвы и ресурсы.

По словам одного из собеседников агентства, Колби говорил одному из чиновников стран Балтии, что не следует «провоцировать» россиян. В качестве примера он упомянул публичные заявления европейцев о том, что россия оказалась «загнаной в угол, как крыса». Как отмечает Reuters, премьер-министр Эстонии Кристен Михал в конце сентября назвал российского диктатора Владимира Путина «крысой в углу».

«Мы вам помогаем. Американцы на вашей стороне. Просто не кричите. Не делайте шума», — сказал другой европейский чиновник, описывая недавние обращения Пентагона.

29 октября Путин заявил, что многие в Европе «готовятся к войне» с РФ. По его словам, Москва готова к этому, однако не хочет конфликта.

13 октября Служба внешней разведки Украины сообщила, что Россия не отказалась от возможной прямой войны с Европой и рассматривает ее как один из сценариев военных конфликтов до 2045 года. Шесть таких сценариев касаются Северной Европы; также разрабатываются планы в отношении Польши и стран Балтии.

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24 сентября разведывательная служба Министерства обороны Дании заявила, что в ближайшие месяцы существует «небольшой, но возрастающий риск» того, что Россия начнет ограниченное военное наступление против одной или нескольких соседних с ней стран НАТО.

Ранее руководители спецслужб Чехии, Латвии и Швеции также предупредили, что РФ может активизировать диверсионную деятельность в Европе в ближайшие месяцы.

2 октября Главное управление разведки заявило, что спецслужбы России получили задачу усилить активность на территории государств Европейского союза и НАТО. Речь идет о подготовке к гибридным операциям, направленным на подрыв помощи Украине и ослабление возможностей Альянса.