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Пентагон предложил Турции варианты отказа от российских С-400

Вчера, 08:15
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Пентагон предложил Турции варианты отказа от российских С-400 - фото

Кадр видео Минобороны России

Пентагон представил Турции варианты отказа от С-400

В Пентагоне предложили Турции несколько вариантов, которые позволили бы ей отказаться от покупки российских систем ПВО С-400.

Как заявил глава управления Пентагона по оборонному сотрудничеству и безопасности Чарльз Хупер во время выступления в Брукингском институте, американские власти ясно дали понять правительству Турции, что покупка С-400 будет иметь последствия.

«В то же время в качестве союзника мы изложили ряд вариантов, которыми Турция могла бы воспользоваться и которые позволили бы ей не предпринимать этот шаг», — сказал он.

Турция заключила контракт с Россией на поставку четырех дивизионов зенитно-ракетных комплексов С-400 на сумму $2,5 млрд. Первые поставки запланированы на 2019 год.

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Планы закупить российские ЗРК вызвали серьезное беспокойство со стороны США. Вашингтон заявил, что российская ракетная система была разработана для уничтожения американских и союзных самолетов, в том числе истребителей нового поколения F-35. В администрации США назвали запланированную Турцией покупку С-400 «несовместимой» с продажей F-35.

По данным СМИ, администрация президента США также предложила Турции отложить приобретение российских ЗРКС-400 до 2020 года. Но в МИД Турции опровергли идею о переносе поставок.

Из-за договоренностей Анкары с Россией Сенат США одобрил законопроект, который предусматривает запрет на продажу Турции истребителей F-35.

Теги:   С-400 Турция США Пентагон

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