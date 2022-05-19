Пентагон опроверг заявления РФ об использовании лазерного оружия в Украине 19 мая, 13:12 Цей матеріал також доступний українською Пентагон опроверг заявления России о лазерном оружии (Фото:gregwest98/flickr.com)

США не могут подтвердить информацию об использовании российскими оккупационными войсками в Украине лазерного оружия.

Война России против Украины — главные события 19 мая

Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Пентагона.

«Я не видел ничего, что подтверждало бы сообщения об использовании лазеров. Да, мы видели некоторые открытые сообщения прессы об этом, но мы не видели ничего, что подтверждало бы это», — сказал он.

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Ранее вице-премьер страны-агрессора Юрий Борисов сказал, что Россия якобы применяет в ходе войны против Украины лазерный комплекс Задира, чтобы «не расходовать дорогостоящие ракеты». Его заявление растиражировали российские пропагандисты и кремлевские СМИ.

В ответ президент Украины Владимир Зеленский заявил: «В пропаганде нацистской Германии был термин „вундерваффе“ — „чудо-оружие“. Чем яснее становилось, что у них нет шансов в войне, тем больше было пропагандистских разговоров о „чудо-оружии“, которое якобы будет таким мощным, что обеспечит перелом в войне».

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