В Пентагоне были поражены ответом оккупантам украинских Воздушных сил 5 марта, 03:51 Цей матеріал також доступний українською Планы российских оккупантов предусматривали уничтожение ВС ВСУ за несколько дней (Фото:Воздушные силы ВСУ/Facebook)

Украина сумела сохранить большую часть своих Воздушных сил в боеспособном состоянии на девятые сутки войны с Россией. В планах оккупантов было уничтожение всей или почти всей мощи Воздушных сил Украины в первые часы нападения.

Об этом пишет Reuters со ссылкой на чиновника министерства обороны США.



«У украинцев до сих пор большая часть их Воздушных сил находится в боеспособном состоянии: включая самолеты, вертолеты, беспилотники и системы противовоздушной обороны».

Военные эксперты не скрывают недоумение, ведь планы российских оккупантов предусматривали уничтожение всей или почти всей мощи Воздушных сил Украины в первые часы нападения, в частности, благодаря ракетным ударам. Кроме того, российские воздушные войска превосходят украинские воздушные силы как в количественном, так и качественном измерениях.

Накануне в Командовании Воздушных Сил ВСУ рассказали, что за девять дней полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли по меньшей мере 39 самолетов и 40 вертолетов.

По данным Генштаба ВСУ, по состоянию на 4 марта российские войска потеряли более 9 тысяч человек личного состава (убитыми и ранеными), более 900 бронированных машин, более 200 танков и более 400 единиц автомобильной техники.

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