Пентагон попросил американские войска в Южной Корее предоставить технику для Украины 19 января, 12:28 Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Министерство обороны США обратилось к своим силам, дислоцированным в Южной Корее, с просьбой предоставить технику для Украины.

Об этом заявили американские военные в четверг, 19 января, сообщает Reuters.

Вооруженные силы США в Корее (USFK), у которых в Южной Корее находится около 28 500 военных, заявили, что этот шаг является частью усилий США по оказанию помощи Украине.

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«Это никак не повлияет на наши операции и нашу способность быть непоколебимо приверженными защите нашего союзника, Республики Корея», — заявил официальный представитель USFK Исаак Тейлор.

USFK отказался предоставить дополнительную информацию, в том числе о том, какие типы оборудования и сколько было запрошено или уже передано.

Это заявление было сделано после того, как ранее на этой неделе издание New York Times сообщило, что США перебрасывают боеприпасы из Израиля и Южной Кореи в Украину.