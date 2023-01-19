Пентагон попросил американские войска в Южной Корее предоставить технику для Украины

19 января, 12:28
Поделиться:
Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Украинские военные (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Министерство обороны США обратилось к своим силам, дислоцированным в Южной Корее, с просьбой предоставить технику для Украины.

Об этом заявили американские военные в четверг, 19 января, сообщает Reuters.

Вооруженные силы США в Корее (USFK), у которых в Южной Корее находится около 28 500 военных, заявили, что этот шаг является частью усилий США по оказанию помощи Украине.

Видео дня

Читайте также:
Накануне Рамштайна. Ходжес — о том, позволит ли Германия Норвегии, Финляндии и Польше поставлять Украине танки Leopard

«Это никак не повлияет на наши операции и нашу способность быть непоколебимо приверженными защите нашего союзника, Республики Корея», — заявил официальный представитель USFK Исаак Тейлор.

USFK отказался предоставить дополнительную информацию, в том числе о том, какие типы оборудования и сколько было запрошено или уже передано.

Это заявление было сделано после того, как ранее на этой неделе издание New York Times сообщило, что США перебрасывают боеприпасы из Израиля и Южной Кореи в Украину.

https://www.youtube.com/watch?v=xmk0DKPy1Pw&t=2s
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   США Южная Корея Пентагон Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X