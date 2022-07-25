Пентагон показал подготовку военной помощи перед отправкой в Украину — фото

25 июля, 21:30
Пентагон обязался отправить в Украину до 580 дополнительных беспилотников Phoenix Ghost (Фото:Department of Defense)

Пентагон обязался отправить в Украину до 580 дополнительных беспилотников Phoenix Ghost (Фото:Department of Defense)

Минобороны США показало подготовку военной помощи перед отправкой в Украину. Фото опубликованы на сайте американского министерства.

Уточняется, что последний пакет помощи включает в себя оборудование на сумму около $175 миллионов из военных запасов США и оборудование на $95 миллионов по программе USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине).

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Пентагон сообщает, что в последний пакет включены:

  • четыре дополнительные системы HIMARS;
  • четыре командно-штабные машины;
  • дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и прочее снаряжение;
  • 36 000 патронов калибра 105 мм.

Пентагон также обязался отправить в Украину до 580 дополнительных беспилотников Phoenix Ghost. Эти системы будут закуплены у производителей, чтобы затем их можно было поставить украинским военным.

Поддоны с боеприпасами на базе ВВС Довер, штат Делавэр, 21 июля 2022 года (Фото: Department of Defense)
Поддоны с боеприпасами на базе ВВС Довер, штат Делавэр, 21 июля 2022 года / Фото: Department of Defense

В пятницу, 22 июля, координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга, анонсировал пакеты помощи для Украины на сумму $270 миллионов.

https://www.youtube.com/embed/FANOrSVyfxs
Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Пентагон Минобороны США

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