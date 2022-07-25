Пентагон показал подготовку военной помощи перед отправкой в Украину — фото
Пентагон обязался отправить в Украину до 580 дополнительных беспилотников Phoenix Ghost (Фото:Department of Defense)
Минобороны США показало подготовку военной помощи перед отправкой в Украину. Фото опубликованы на сайте американского министерства.
Уточняется, что последний пакет помощи включает в себя оборудование на сумму около $175 миллионов из военных запасов США и оборудование на $95 миллионов по программе USAI (Инициатива содействия безопасности в Украине).
Пентагон сообщает, что в последний пакет включены:
- четыре дополнительные системы HIMARS;
- четыре командно-штабные машины;
- дополнительное противотанковое вооружение, запчасти и прочее снаряжение;
- 36 000 патронов калибра 105 мм.
Пентагон также обязался отправить в Украину до 580 дополнительных беспилотников Phoenix Ghost. Эти системы будут закуплены у производителей, чтобы затем их можно было поставить украинским военным.
В пятницу, 22 июля, координатор по связям с общественностью Совета национальной безопасности США Джон Кирби во время брифинга, анонсировал пакеты помощи для Украины на сумму $270 миллионов.
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