«Работаем круглосуточно». Пентагон показал, как готовит военную помощь Украине

24 августа, 10:18
Военные США готовят к отправке помощь для Украины (Фото:Department of Defense/twitter.com)

Военные США готовят к отправке помощь для Украины (Фото:Department of Defense/twitter.com)

Пентагон показал, как военнослужащие 305-й авиапортовой эскадрильи ВВС США готовят к отправке помощь для Украины.

Соответствующие фото опубликованы на странице Пентагона в Twitter.

«Военнослужащие 305-й воздушно-портовой эскадрильи загружают контейнеры с боеприпасами, которые отправляются в Украину, на объединенной базе Макгуайр-Дикс-Лейкхерст», — говорится в сообщении.

Видео дня

https://twitter.com/DeptofDefense/status/1562186442260058113

Глава Пентагона Ллойд Остин у себя в Twitter написал, что «работа продолжается, она никогда не останавливается».

«Наши военнослужащие круглосуточно работают над тем, чтобы у украинского народа было оборудование, необходимой им для защиты своей страны», — отметил он.

https://twitter.com/SecDef/status/1562195721180237830

По данным Associated Press, 24 августа США объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму около $3 миллиардов.

Чиновники США заявили, что война России против Украины затягивается, а помощь в области безопасности переходит на долгосрочную кампанию.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   США Военная помощь Пентагон Украина Ллойд Остин Война России против Украины

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