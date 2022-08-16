В США грузят боеприпасами самолет для Украины — видео Пентагона 16 августа, 14:45 Американские военные готовят очередной самолет военной помощи для Украины (Фото:defense.gov)

Пентагон опубликовал видео, как американские военные готовят очередной самолет военной помощи для Украины.

Ролик опубликован на странице Пентагона в Twitter.

«Военнослужащие 436-й воздушной эскадрильи ВВС США загружают паллеты с боеприпасами на самолет C-17 Globemaster III на авиабазе Дувр, штат Делавер, который будет следовать в Украину», — говорится в сообщении.

Видео дня

8 августа США анонсировали передачу Украине нового пакета военной помощи на 1 млрд долларов. Он будет включать боеприпасы для HIMARS, NASAMS, а также 1000 ПТРК Javelin.

В Пентагоне заявили, что передадут Украине «огромное количество боеприпасов к HIMARS.

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