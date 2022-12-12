Пентагон подтверждает, что РФ использует боеприпасы 40-летней давности — Reuters 12 декабря, 22:50 Российский оккупант (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Россия использует устаревшие боеприпасы, которые были произведены 40 лет назад, сообщил неназванный чиновник Минобороны США в комментарии Reuters.

«Они готовы использовать старые боеприпасы, некоторые из которых были произведены более 40 лет назад», — сказал военный чиновник.

Это признак того, что Россия сжигает запасы своих боеприпасов в войне против Украины, добавил он.

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Чиновник отметил, что показатели отказов в поражении цели для российских боеприпасов очень высокий. Этот показатель, по его словам, включаем в себя и неудачные запуски, и случаи, когда припас поражает цель, но не взрывается.

«Другими словами, вы заряжаете боеприпасы, скрещиваете пальцы и надеетесь, что они выстрелят или, когда они приземлятся, взорвутся», — объяснил он.

Ранее Генштаб сообщал, что мобилизованным россиянам, которые проходят подготовку в Беларуси, выдали устаревшее оружие образца Второй мировой войны.