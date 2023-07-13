Пентагон подтвердил доставку кассетных боеприпасов в Украину 13 июля, 22:12 Кассетный боеприпас (Фото:Alfred Hackensberger/Twitter)

В четверг, 13 июля, Соединенные Штаты Америки подтвердили доставку кассетных боеприпасов в Украину.

Об этом заявил представитель Пентагона, сообщает журналист Politico Лара Селигман.



«Высокопоставленный американский генерал подтверждает, что кассетные боеприпасы США уже прибыли в Украину», — говорится в сообщении.

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Других подробностей не сообщили.

7 июля США передали новый пакет военной помощи для Украины, в котором присутствуют боеприпасы типа DPICM, то есть кассетные снаряды. Позже президент США Джо Байден объяснил, что согласился передать кассетные боеприпасы из-за того, что у украинской армии не хватает снарядов.

Предоставление Украине таких боеприпасов вызвало разную реакцию в мире. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк заявил, что поставка такого вооружения поможет компенсировать снарядный дефицит в ВСУ.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что Альянс не влияет на решение отдельных стран по поставкам таких снарядов, тогда как Великобритания и Испания не одобряют это.

В стране-террористе РФ заявили, что поставки кассетных снарядов Украине «ничего не изменят», а в Камбодже призвали не использовать эти боеприпасы из-за рисков для гражданского населения.

12 июля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что ВСУ будут использовать кассетные боеприпасы только по военным целям на оккупированных территориях страны.