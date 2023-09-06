Пентагон подтвердил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams

6 сентября, 20:31
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Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В среду, 6 сентября, США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Также новый пакет военной помощи в 175 миллионов долларов включает в себя в себя: дополнительное оборудование ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое оружие и другое оборудование.

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Полный список военной помощи от США ниже:

  • оборудование для поддержки систем ПВО Украины;
  • дополнительные боеприпасы для HIMARS;
  • 81-мм минометные системы и снаряды;
  • 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для Abrams;
  • ракеты TOW;
  • противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
  • более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
  • тактические аэронавигационные системы;
  • тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
  • подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
  • запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В Пентагоне также подчеркнули, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможность закрыть свои боевые потребности.

В марте снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Украине пообещала Великобритания. Вскоре в Минобороны страны заявили, что Лондон предоставил Киеву тысячи снарядов, в том числе и с обедненным ураном.

Инфографика: NV

Это вызвало волну российских фейков об «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал «соответствующим образом реагировать».

В Минобороны Британии тогда напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, именно поэтому используется при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ОУ также используют в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что на вооружении у страны-агрессора России тоже есть такие снаряды: серия боеприпасов 3БМ59 Свинец-1 (с сердцевиной из обедненного урана), а также 3БМ60 Свинец-2 (с сердцевиной из вольфрама).

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   США Военная помощь Война России против Украины танк Abrams обедненный уран

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