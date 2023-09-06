Пентагон подтвердил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams 6 сентября, 20:31 Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)

В среду, 6 сентября, США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном.

Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.

Также новый пакет военной помощи в 175 миллионов долларов включает в себя в себя: дополнительное оборудование ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое оружие и другое оборудование.

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Полный список военной помощи от США ниже:

оборудование для поддержки систем ПВО Украины;

дополнительные боеприпасы для HIMARS;

81-мм минометные системы и снаряды;

120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для Abrams;

ракеты TOW;

противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;

более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;

тактические аэронавигационные системы;

тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;

подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;

запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.

В Пентагоне также подчеркнули, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможность закрыть свои боевые потребности.

В марте снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Украине пообещала Великобритания. Вскоре в Минобороны страны заявили, что Лондон предоставил Киеву тысячи снарядов, в том числе и с обедненным ураном.

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Это вызвало волну российских фейков об «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал «соответствующим образом реагировать».

В Минобороны Британии тогда напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.

Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, именно поэтому используется при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ОУ также используют в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.

Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что на вооружении у страны-агрессора России тоже есть такие снаряды: серия боеприпасов 3БМ59 Свинец-1 (с сердцевиной из обедненного урана), а также 3БМ60 Свинец-2 (с сердцевиной из вольфрама).