Пентагон подтвердил, что США передадут Украине снаряды с обедненным ураном для танков Abrams
Танки M1A1 Abrams (Фото:REUTERS/Ints Kalnins)
В среду, 6 сентября, США официально объявили о новом пакете военной помощи для Украины. В частности, американская сторона передаст снаряды с обедненным ураном.
Об этом сообщает пресс-служба Пентагона.
Также новый пакет военной помощи в 175 миллионов долларов включает в себя в себя: дополнительное оборудование ПВО; артиллерийские боеприпасы; противотанковое оружие и другое оборудование.
Полный список военной помощи от США ниже:
- оборудование для поддержки систем ПВО Украины;
- дополнительные боеприпасы для HIMARS;
- 81-мм минометные системы и снаряды;
- 120-мм танковые боеприпасы с обедненным ураном для Abrams;
- ракеты TOW;
- противотанковые комплексы Javelin и АТ-4;
- более 3 миллионов патронов к стрелковому оружию;
- тактические аэронавигационные системы;
- тактические защищенные системы связи и вспомогательное оборудование;
- подрывные боеприпасы для расчистки препятствий;
- запасные части, техническое обслуживание и другое полевое оборудование.
В Пентагоне также подчеркнули, что США будут продолжать работать со своими союзниками и партнерами, чтобы предоставить Украине возможность закрыть свои боевые потребности.
В марте снаряды с обедненным ураном для танков Challenger 2 Украине пообещала Великобритания. Вскоре в Минобороны страны заявили, что Лондон предоставил Киеву тысячи снарядов, в том числе и с обедненным ураном.
Это вызвало волну российских фейков об «оружии с ядерным компонентом», а кремлевский диктатор Владимир Путин угрожал «соответствующим образом реагировать».
В Минобороны Британии тогда напомнили, что британская армия на протяжении десятилетий использует обедненный уран в своих бронебойных снарядах и это стандартный компонент, который не имеет ничего общего с ядерным оружием.
Обедненный уран отличается высокой плотностью и твердостью, именно поэтому используется при производстве боеприпасов — преимущественно сердечников для бронебойных снарядов. ОУ также используют в броне, в частности в американских танках M1 Abrams, в медицинской промышленности (контейнеры для радиоактивных веществ) и авиационной промышленности, и во всех этих случаях о рисках облучения речь не идет.
Военно-политический обозреватель группы Информационное сопротивление Александр Коваленко отмечал, что на вооружении у страны-агрессора России тоже есть такие снаряды: серия боеприпасов 3БМ59 Свинец-1 (с сердцевиной из обедненного урана), а также 3БМ60 Свинец-2 (с сердцевиной из вольфрама).